مينوتي: ” لم يكن ضروريا المناداة على ميسي ومباراتي المغرب وفينيزويلا مجرد مشاريع تجارية”

انتقد سيزار لويس مينوتي، المدر ب السابق لمنتخب الأرجنتين لكرة القدم، بادرة المدرب الحالي لمنتخب “الطانغو”، لويس سكالوني، بالمناداة على أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي، من أجل المشاركة في المباراتين الودتين أمام كل من فينيزويلا والمغرب، كما أنه اعتبر هاتين المباراتين مجرد ” مشاريع تجارية”.

وفي حوار له مع قناة “فوكس سبورت”، قال مينوتي، إنه لم يكن يتوجب على سكالوني، توجيه الدعوة لنجم برشلونة لونيل ميسي، من أجل المشاركة في مثل هذه المباريات، لأنها ستزيد فقط “من المخاوف حوله”، واعتبر بأن هذا النوع من المباريات يقضي “المنادة على أسماء جديدة ومواهب يمكن اكتشافها، لذلك فإن المناداة على لاعبين من حجم ميسي لم يكن ضروريا”.

وبخصوص المباراتين الوديتين للمنتخب الأرجنتيني، أمام كل من فينيزويلا والمغرب، فلم يخفي مينوتي اعتراضه عن الفكرة، وقال بأن هذه المباريات لا فائدة كروية لها للمنتخب، وليست سوى ” مشاريع تجارية” بالنسبة للاتحاد الأرجنتيني.