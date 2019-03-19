بنك المغرب يقرر عدم المساس بسعر الفائدة ويعلن ارتفاع “التضخم” لارتفاع الأسعار

مجددا، قرر بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 بالمائة دون تغيير، وقال إنه لازال ملائما، وذلك عقب الاجتماع الفصلي الأول في 2019، لمجلس البنك المركزي صباح اليوم بالرباط.

وقال بنك المغرب، إن اجتماع المجلس، تدارس التطورات المرتبطة بالظرفية الإقتصادية والتوقعات الماكرو اقتصادية للبنك، وسجل المجلس أن متوسط التضخم بلغ 1,9% في نهاية سنة 2018، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية المتقلبة الأثمنة.

وتوقع بنك المغرب، أن يتباطأ التضخم إلى 0,6% في 2019، قبل أن يستقر في 1,1% في 2020، نظرا للارتفاع المرتقب لمكونه الأساسي.

وبخصوص نسبة النمو، توقع البنك أن تصل إلى 3,1%، بالنسبة لمجموع سنة 2018، مقابل 4,1% سنة 2017، مع تباطؤ القيمة المضافة الفلاحية من 15,4% إلى 4,3% وارتفاع طفيف في وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية من 2,7% إلى 2,9%.