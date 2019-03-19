بعد الدارالبيضاء.. “هيستيريا” جماعية لتلميذات داخل ثانوية العربي الشتوكي

في واقعة أخرى غريبة، دخلت حوالي 6 تلميذات، صباح اليوم الثلاثاء، في حالة هستيرية في ثانوية العربي الشتوكي الإعدادية، التابعة للمديرية الإقليمية اشتوكة أيت باها.

واستنفر الحادث إدارة المؤسسة، وسط تساؤل عن سبب الصراخ الجماعي للتلميذات بشكل هيستيري، إذ اتصلت على الفور بمصالح وزارة الصحة، والإسعاف، والأمن، ورجال الوقاية المدنية، وتم نقلهن إلى المستشفى لإخضاعهن إلى الفحوصات الضرورية، لمعرفة الأسباب، والحيثيات.

وتأتي هذه الواقعة، بعد حادث مشابه، يوم الاثنين 11 فبراير من الشهر الماضي، ويتعلق الأمر بـ 9 فتيات، يدرسن في السنة الثانية، والثالثة إعدادي في إعدادية الإمام القسطلاني، التابعة للمديرية الإقليمية الفداء مرس سلطان في الدارالبيضاء، حيث أكدت هذه الأخيرة آنذاك أن تلميذة قامت بالصراخ بشكل هستيري، وهو ما دفع بزميلاتها إلى محاكاتها.