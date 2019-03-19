حكم زامبي يدير مباراة المغرب والأرجنتين الودية

سيقود الحكم الزامبي، جاني سيكازوي، المباراة الودية التي ستجمع المنتخب المغربي لكرة القدم، يوم الثلاثاء المقبل، بنظيره الأرجنتيني، بملعب “ابن بطوطة” بطنجة، وذلك بمساعدة ثلاثي تحكيمي من زامبيا أيضا، وحكم رابع مغربي.
ويعتبر سيكازوي من أفضل الحكام في القارة الإفريقية، وسبق له وان أدار مجموعة من المباريات المهمة، في المنافسات القارية، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، كما أنه مثل الحكام الأفارقة في نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا، فيما تبقى أبرز محطاته، إدارة نهائي كأس العالم للأندية سنة 2016.
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