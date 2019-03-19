صادم.. اغتصاب قاصر من طرف زوج والدتها -فيديو

فيديو: يونس الميموني

لم تستوعب زهرة بوعويد أن زوجها يمارس شذوذه الجنسي على ابنتها الصغيرة، التي لم يتجاوز عمرها 8 سنوات، إذ يستغل الفترات الليلية، أو غيابها، لينفرد بالطفلة في إحدى الغرف في المنزل.

واكتشفت زهرة الأمر، بعدما اشتكت لها ابنتها، مرارا وتكرارا، من وجع على مستوى جهازها التناسلي، ما اضطرها إلى التوجه بها إلى الطبيب، الذي أكد لها أنها تعرضت للاغتصاب، إذ تتقدمت بعدها بشكاية إلى مركز الدرك الملكي، ورفعت دعوى قضائية ضد زوجها.

زهرة خرجت من بيتها، هروبا من زوجها، وعاشت متنقلة بين الشوارع، والأزقة، لأيام، لأن أسرتها لم تتقبل استقبالها.

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ومرت زهرة من ظروف قاهرة، حملت خلالها بطفل مجهول الهوية، وعلى الرغم من ذلك، استطاعت أن توفر منزلا لأطفالها.

وتطالب أم الطفلة المغتصبة المسؤولين بإنصافها، واعتقال الزوج، الذي لايزال حرا طليقا منذ وقوع الحادثة في عام 2017.