مصر: 7 قتلى في إطلاق نار غربي القاهرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل 7 أشخاص وأصيب 3 آخرون بينهم شرطيان، اليوم الثلاثاء، في حادث إطلاق نار غربي القاهرة.

ووفق صحيفة الأهرام المصرية، المملوكة للدولة، فإن "مختلا عقليا أصيب بحالة هياج وأطلق النار بسلاح آلي بشكل عشوائي، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين بمدينة أوسيم لمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)".

وأكدت وسائل إعلام مصرية أن عدد القتلى وصل إلى 7 على الأقل، فيما أفاد شهود عيان بأن الشاب ويدعى محمد رمضان سالم، أطلق النار عشوائيا على الأهالي، فقتل 7 بينهم طفل وأمين شرطة، وأصاب آخرين، فيما اشتبك مع قوات الأمن وأردته قتيلا.

وأشارت الأهرام إلى أن "حالة من الذعر أصابت الأهالي، وتمكنت قوات الشرطة من قتله إثر قيامه بتبادل إطلاق الرصاص معهم، مما أدى إلى إصابة ضابط وأمين شرطة".

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ولفت إلى أن قسم شرطة أوسيم تلقي إخطارا من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة وسقوط قتلي.

وأوضحت أن "قوات الأمن تمكنت من السيطرة على الموقف، بعدما قامت بفرض كردون أمني حول مكان الحادث، وتحرر محضر بالواقعة".