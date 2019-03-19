يافة الناصرة: عمل مشترك بين الإدارة والأعضاء أثمر بقضية قسائم البناء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس مجلس يافة الناصرة المحلي، ماهر خليلية، إن "ما حصل في قضية إشراك ممثلي المجلس في قضية إجراء قُرعة قسائم البناء هو الدليل بأن العمل المشترك والدؤوب والمتواصل، ليلا ونهارا، لإدارة المجلس وأعضائه من أجل حقوق أهلنا الأعزاء ووقفتنا الموحدة كجسم مانع وإصرارنا على مواقفنا الشرعية، جلب النتائج الإيجابية".

وأشاد خليلية بـ"التعاون البناء بين كافة أعضاء المجلس والإدارة الأمر الذي أظهر وحدة أهالي يافة في القضايا المهمة".

وحقق مجلس محلي يافة الناصرة، بعد جهود واتصالات قام بها ونتيجة الإصرار، ضمان حق أهالي يافة في التمثيل في القُرعة بخصوص قسائم البناء في المنطقة الجنوبية.

وقام رئيس المجلس بمشاركة جميع القوائم في البلدة ممثلة بأعضاء المجلس المحلي ومشاركة الطاقم المهني في المجلس بالتوجه، صباح الأحد، إلى مكاتب "دائرة أراضي إسرائيل" بخصوص مطلبهم الشرعي والعادل بإجراء القرعة أمام مندوبي الجمهور، وعرضوا مطالبهم من منطلق الشفافية والحرص والمسؤولية تجاه مواطني البلدة.

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وبعد هذه الضغوط، عدلت "دائرة أراضي إسرائيل" عن قرارها بإجراء قرعة مغلقة، وقررت إتاحة المشاركة لممثلين من قِبل المجلس المحلي وهم: رئيس المجلس ماهر خليلية، عضو المجلس ورئيس لجنة المراقبة فريد أبو حاطوم، عضو المجلس حسين خطيب، محاسب ومدير عام المجلس سامي مرجية، ومراقب المجلس عادل جمامعة.

وعقب رئيس المجلس، ماهر خليلية، بالقول إنه "رغم كل الصعوبات إلا أننا حققنا إنجازا، وهذا الإنجاز هو أكبر دليل على مثابرتنا ومتابعتنا لموضوع الأراضي لأننا نرفض التنازل عن حقنا الشرعي من أجل مصلحة أبناء يافة جميعا".

وأكد خليلية أن "موضوع السكن وتوفير حلول للأزواج الشابة يقع في أعلى سلم أوليات عمل المجلس المحلي، وأن ما جرى هو خطوة في طريق طويل حافل بالمشاريع العمرانية والإنجازات لتعزيز مكانة بلدتنا وإعمارها لتكن يافة شُعلة منيرة في الجليل ومثالا يحتذى به للجميع".