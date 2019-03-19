الحلقة الأولى من مسلسل "سلمى وسري"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - "سلمى وسري" مسلسل دراما اجتماعية مقدسية، يروي قصة صبية وشاب فلسطينيين، وجدا أنفسهما في موقف لم يكونا مستعدّين له. تم تصوير المسلسل في القدس، حيث يعيش الفلسطينيون حياة مليئة بالضغوطات الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي التي تؤدي إلى العنف.

تبلغ سلمى من العمر 18 عامًا، وتربت منذ صغرها بدون أبيها، وفي ظل الضغوطات التي عاشتها أمها والتي تتزايد في سبيل حماية سلمى من المجتمع. سلمى شغوفة بالتصوير وتعيش صراعًا من أجل إقناع أمها لدعمها في تحقيق حلمها وتؤمن بأنها وحدها تستطيع تحقيق أحلامها مهما كانت النتائج.

لم يحظ سري بفرصة الالتحاق بالكلية للتعلم فعمل في شركة عائلته، وهو يبرع في عمله، ولكن ذلك ليس كافيًا من وجهة نظر عائلته. وبما أن عمره قارب الأربعة والعشرين عامًا، تصر عائلته بأن الوقت حان لأن يتزوج ويؤسس عائلته الخاصة به. وأما أصدقاؤه فلهم جانب آخر من القصة ، فهم يافعون ويحسون بالملل ولديهم شغف وحب السيارات، وكلنا نعلم ماذا يعني ذلك...مشكلة!

تم إنتاج هذه الدراما الإبداعية من أجل التغيير المجتمعي في القدس. تم تصوير المسلسل في القدس ومناطق أخرى من الضفة الغربية، وأعد من قبل مؤسسة أوكسفام، وتم كتابته وإنتاجه من خلال مؤسسة آرت لاب، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

يأتي هذا المسلسل كجزء من مشروع "وجود"، الذي تنفذه أربعة مؤسسات فلسطينية تعمل مع المجتمع المحلي في القدس الشرقية من أجل تعزيز هوية الشباب ودعم حقوق النساء وتمكينهن اقتصاديًا وتحسين الاستجابة للطوارئ.

يمكنكم مشاهدة جميع حلقات المسلسل، من هنا.

إنتاج

تأليف: ماريانا بيانشيتي،بييترو بلوريني، دانا فاهوم.

إنتاج: بييترو بلوريني.

منتج منفذ: ياسمين القطب.

مدير التصوير: أشرف دواني.

المحررون: بييترو بلوريني، فادي سليمان.

الموسيقى الأصلية: جوان صفدي، محمد أبو أحمد.

سيناريو: ماريانا بيانشيتي، بييترو بلوريني، دانا فاهوم، حنين عودة الله، ريم سالم.

إخراج: بييترو بلوريني.

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الممثلين والممثلات

يارا جرار: سلمى.

نور مغربي: سري.

منى باشا: منى.

دانيال ناصر: جميل.

بهاء الصوص: ليث.

مايا أبو الحيات: ربا.

رائدة غزالة: تهاني (والدة أم سلمى).

سامية بكري قزموز: ابتسام (جدة سلمى).

نيكولا زرينة -عبدالله (والد سري).

إباء منذر: إباء.

طارق شقور: علي.

غنطوس وائل: مهدي.

كامل باشا: أحمد.

منار راجي: جيجي.

ميرنا سخلة: ميسون (أم جيجي).

رجائي صندوقة: (أبو جيجي)؟

حنين عودة الله: الطبيبة في المستشفى.

لمعة عبد الرحمن: المريضة في المستشفى.

عزت النتشة: مدير دار المسنين.

عاهد ازحيمان: معروف.

طارق قضماني: الصحفي في المعرض.

الفريق

مساعد منتج: حنين عودة الله.

مدير التصوير: أشرف دواني.

مصور منفذ: أشرف دواني، ستيفن جيتر، ميشيل زنانيري.

مصورمساعد: طارق قضماني، أحمد المحتسب، حسين عاروري، مشعل قواسمي.

فني الإضاءة: أحمد المحتسب.

مكسر الصوت: محمد مسروجي، منتصر عالول، محمد شلودي.

مساعد الصوت: أحمد زغموري.

المخرج الفني: ياسمين خاص.

مشرف الأزياء: سيرين خاص.

فني الشعر والمكياج: ريم قواسمي.

خدمات الطعام: مطعم مناسبات.

استشارة قانونية: خالد عون.

محاسب الإنتاج: رمزي.

صور ثابتة: ستيفن جيتر.

سائق سيارة السباق1: سامر أبو سنينة.

سائق سيارة السباق2: أحمد مكي.

ما بعد الإنتاج

رئيس التحرير: بييترو بلوريني.

محرر مشارك: فادي سليمان.

فني الألوان: أشرف دواني.

محرر الصوت: منتصر عالول.