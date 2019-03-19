انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس كازاخستان يتنحى من منصبه بعد 29 عاماً في الحكم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 مارس 2019 05:56 مساءً - أعلن الرئيس الكازاخستاني، نور سلطان نازاربايف، اليوم الثلاثاء، تنحيه من منصبه، وتسليم السلطة لرئيس مجلس الشيوخ قاسم زومارت توكاييف، حتى الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال نازاربايف في كلمة متلفزة وجهها لشعبه: "اتخذت القرار بوقف صلاحياتي بصفة رئيس الدولة".

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وأضاف نزاربايف: "ستجرى الانتخابات الرئاسية، وسيقوم رئيس مجلس الشيوخ قاسم زومارت توكاييف بواجبات رئيس كازاخستان حتى الانتخابات الرئاسية".

كما تابع قائلاً: "سأحتفظ بمنصب رئيس مجلس الأمن وحزب "نور أوتمان" وعضو اللجنة الدستورية بعد الاستقالة".

وتولى نازاربايف رئاسة كازاخستان منذ العام 1990، وفي 2015 انتخب لفترة رئاسية خامسة.