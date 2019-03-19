انت الان تتابع تفاصيل خبر اجتماع "طارئ" للتعاون الإسلامي بعد "أسبوع" من مجزرة المسجدين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 مارس 2019 05:56 مساءً - أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماع "طارىء" على مستوى وزراء الخارجية في مدينة إسطنبول التركية، الجمعة؛ لبحث "مجزرة المسجدين" الإرهابية في نيوزيلاندا.

ووفق بيان أصدرته المنظمة الثلاثاء، "يأتي الاجتماع الطارىء بناءً على طلب تركيا، التي ترأس القمة الإسلامية".

وقال البيان إن الاجتماع "يُعقد على مستوى وزراء الخارجية في مدينة إسطنبول التركية، يوم 22 مارس الجاري؛ لبحث موضوع الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كريست تشيرش بنيوزيلاندا".

Advertisements

ومن المقرر أن يستعرض الأمين العام للمنظمة، يوسف العثيمين، أمام الاجتماع "جهود المنظمة من أجل التوعية بخطر ظاهرة الإسلاموفوبيا ومكافحة الارهاب، والجهود المبذولة لحماية ودعم المجتمعات المسلمة في العالم"، حسب البيان ذاته.

في بيان آخر، اليوم الثلاثاء، أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، المشاركة في التأبين الوطني لضحايا الهجوم الإرهابي، الذي من المقرر أن يعقد في 29 مارس الجاري في نيوزيلندا.

والجمعة الماضي استهدف هجومان إرهابيان مسجدين في مدينة كرايتستشيرش بنيوزيلندا، في أثناء صلاة الجمعة؛ ما أسفر عن مقتل 50 شخصاً، في مذبحة هزت الرأي العام المحلي والدولي، ولاقت استنكاراً واسعاً.