ارتكب مواطن مصري مذبحة في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، بعدما فتح النار على أسرته، وخرج في الشارع وأطلق النار على المارة.
ووفقا لوسائل الإعلام المصرية، أدى الحادث المأسوي إلى وقوع 4 قتلى بالإضافة إلى 3 مصابين بعدما فتح الشاب النار على الضحايا بشكل مباشر.
وقالت صحيفة الوطن المصرية، إن قوات الشرطة قتلت الشاب بعد تبادل إطلاق النار، وتم نقل المصابين لمستشفيات الشرطة وقصر العيني وأوسيم المركزي.
وأشارت إلى أن الشاب القتيل كان فتح النار على عدد من أفراد أسرته وبعدها أطلق الرصاص على الأهالي، وانتقلت قوات من الشرطة للوقوف على ملابسات الواقعة، وفق مصادر أمنية مطلعة.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن مصري يرتكب مذبحة في الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.