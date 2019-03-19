مقتل 6 حوثيين بينهم قائد فريق زرع الألغام بتعز اليمنية

قتل 6 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، بينهم قيادي في انفجار وقصف مدفعي للجيش اليمني في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية نقلا عن مصادر ميدانية، أن 4 من عناصر المليشيا الحوثية قتلوا بانفجار عبوة ناسفة في تلة "القاعدة" بمنطقة جبل حبشي غربي تعز.

وأضافت المصادر أن العبوة الناسفة كانت قد زرعت بوقت سابق من قبل المليشيا نفسها.

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في سياق متصل، استهدفت مدفعية الجيش اليمني إحدى فرق زراعة الألغام التابعة لميلشيا الحوثي بـ"التبة السوداء" شرقي جبل المنعم في جبهة الضباب غربي تعز.

وأسفر القصف عن مصرع قائد الفريق الهندسي التابع للميلشيا المدعو أبو ماجد ومرافقه المدعو رياض الوازعي، أثناء قيامهما بعملية زرع جديدة في المواقع ذاتها، حسب الموقع.

وتشهد جبهة البرح في تعز منذ أسابيع حشودا حوثية متواصلة، بينما تشن ألوية العمالقة والمشاة (20-21) بإسناد مدفعية وطيران التحالف عمليات ضد أوكار المليشيا، ونجحت في تكبدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وتتكبد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران خسائر بشرية ومادية بشكل شبه يومي في جبهات عدة باليمن، جراء غارات التحالف العربي ونيران الجيش اليمني.