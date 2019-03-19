ميناء إيطالي مهمَل يضع قدما للصين في أوروبا

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تعتزم الصين المضي قدمًا في الحصول على موضع قدم في أوروبا لمبادرتها التجارية الحزام والطريق، وذلك من خلال تطوير ميناء ترييستي التاريخي في إيطاليا

على مدى سنوات طويلة حاولت الصين الذهاب شرقًا وجنوبًا للابتعاد عن ضرورة الارتكاز إلى مرفق أوروبي في خططها الشاملة الاقتصادية والتي تحمل اسم "حزام واحد طريق واحد"، إلا أنها باتت الآن تفكر في خوض صراع سياسي للحصول على نقطة ارتكاز للمشروع في أوروبا. ووجدت الصين ضالتها في مدينة ترييستي الإيطالية، التي كانت لقرون طويلة بمثابة نقطة محورية جغرافية بين الإمبراطوريات، إلا أنها لم تستطع الحفاظ على تلك المكانة العظيمة خلال السنوات الماضية، وتحديدًا في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

لما يقرب من 70 عامًا، خفت نجم ترييستي الجيوسياسي وأصبحت مجرد شاهد على ثقافات أوروبا في القرون الوسطى، إلا أن الآن بفضل الاهتمام الصيني الواضح، يبدو أن ترييستي مستعدة للعودة بقوة في بؤرة الاهتمام العالمي. إيطاليا: نخشى وقوع مأساة كارثية بسبب انهيار جسر جنوة ووفقًا لتحليلات صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية،

لما يقرب من 70 عامًا، خفت نجم ترييستي الجيوسياسي وأصبحت مجرد شاهد على ثقافات أوروبا في القرون الوسطى، إلا أن الآن بفضل الاهتمام الصيني الواضح، يبدو أن ترييستي مستعدة للعودة بقوة في بؤرة الاهتمام العالمي. إيطاليا: نخشى وقوع مأساة كارثية بسبب انهيار جسر جنوة ووفقًا لتحليلات صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى روما من المتوقع أن تصبح فيها إيطاليا أول مجموعة تضم 7 دول تشارك في مشروع البنية التحتية الضخمة "حزام واحد طريق واحد".

وأشارت الصحيفة إلى الرمزية السياسية لاهتمام الصين بالمدينة الساحلية، حيث أكدت أن الصين التي أحدثت صدعًا في التحالف الاقتصادي الذي سيطر ذات يوم على العالم وتواصل ضرباتها الاقتصادية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تواجه أزمات سياسية ضخمة في الحصول على أهدافها بتلك المنطقة. وبالنسبة لإيطاليا، ستفتح الصفقة البلاد أمام استثمارات صينية أكبر في البنية التحتية، خاصة في المواني مثل ترييستي، حيث يرى المسؤولون في روما أن التكتلات المدعومة من بكين، مثل شركة "تشاينا كوميونيكيشنز كونستركشن"، ستقدم مئات الملايين من اليوروهات للحصول على امتيازات البنية التحتية. Advertisements وعلى الطرف الآخر، فإن وجود موطئ قدم في أحد مواني أوروبا التاريخية بالنسبة للصين من شأنه أن يجلب ظروفًا جمركية أكثر ملاءمة لمشروع بكين التجاري الضخم، كما أنه سيوفر طريقًا تجاريًا أسرع إلى قلب القارة، ومن ثم الوصول المباشر إلى خطوط السكك الحديدية لنقل بضائعها إلى الاتحاد الأوروبي. «لا يحترمون المواعيد ويقدسون العائلة».. تعرف على أبرز عادات إيطاليا وقال زينو داجوستينو، رئيس هيئة ميناء ترييستي: "ما يحدث في الأساس هو أن الميناء يعود إلى الدور اللوجستي لأوروبا الذي كان يمتلكه في حقبة الإمبراطورية النمساوية المجرية القديمة".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الصين تمتلك بالفعل وجودًا ضخمًا بالميناء والمدينة، وهو ما لمسه مراسلها من خلال العديد من الهدايا التي كانت فوق مكتب رئيس هيئة الميناء في أثناء مقابلته. وأوضحت نيويورك تايمز أن السير في ترييستي يشهد كيف أن المدينة قد فتحت بالفعل للصين، خاصة أن هناك وجودا قويا من جانب السياح القادمين من بكين إلى هذه المدينة.

والأهم من ذلك أن عمال البناء قد بدأوا بشكل فعلي في عملية تشييد موقع، من المتوقع أن يصبح الرصيف الجديد للصين في الميناء الصناعي. «الحزام والطريق».. ممر الصين نحو الشرق الأوسط وخلال السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية، سيطر الأمريكيون بشكل كبير على ترييستي، وقد سعت واشنطن الآن دون جدوى، إلى إيقاف صفقة إيطاليا المنتظرة مع الرئيس الصيني، ووصفوا مبادرة الحزام والطريق بأنها تهديد اقتصادي وربما عسكري لأوروبا. وفي حين أعرب أعضاء آخرون في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، عن تحفظاتهم بشأن الصفقة مع الصين، يقول المؤيدون في إيطاليا إنه لا يوجد ما يدعو للقلق وإن النقاد يشعرون بالضيق من أن ترييستي وغيرها من المواني الإيطالية، مثل جنوة وباليرمو، سوف تواصل نشاطها.

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