النيابة الهولندية تؤكد فرضية الإرهاب في هجوم أوتريخت

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هجوم هولندا
أكد النائب العام الهولندي، فرضية الإرهاب في هجوم أوتريخت، مشيرا إلى أنه لا توجد مؤشرات على أن مطلق النار في أوتريخت يعرف أيا من ضحاياه، جاء ذلك بعد أن أعلنت النيابة العامة والشرطة الهولندية، أن فرضية الدافع الإرهابي لإطلاق النار على ترام في أوتريخت باتت «جدية» بعد العثور على أدلة بينها رسالة كانت داخل سيارة المشتبه به الرئيسي، وقالت في بيان: «إن فرضية الدافع الإرهابي باتت جدية بناء على رسالة عثر عليها في السيارة التي هرب فيها المشتبه به وأمور أخرى كما وطبيعة الوقائع، بحسب العربية.
وكثفت الشرطة والادعاء في هولندا، الثلاثاء، التحقيقات في دوافع المشتبه بهم الذين يعتقد أنهم قتلوا ثلاثة أشخاص وأصابوا خمسة بعد إطلاق النار داخل عربة ترام بمدينة أوتريخت وسط البلاد. المشتبه به الرئيسي جوكمن تانيس، 37 عاما، وهو من أصول تركية، محتجز للاشتباه بتورطه في القتل بدافع إرهابي محتمل، لكن التحقيقات
وكثفت الشرطة والادعاء في هولندا، الثلاثاء، التحقيقات في دوافع المشتبه بهم الذين يعتقد أنهم قتلوا ثلاثة أشخاص وأصابوا خمسة بعد إطلاق النار داخل عربة ترام بمدينة أوتريخت وسط البلاد.
المشتبه به الرئيسي جوكمن تانيس، 37 عاما، وهو من أصول تركية، محتجز للاشتباه بتورطه في القتل بدافع إرهابي محتمل، لكن التحقيقات لا تزال مستمرة حول دوافعه.
وقال مارتن دي ويت، المتحدث باسم الشرطة، إن ثلاثة أشخاص رهن الاحتجاز حاليا بعد هجوم، أمس الإثنين، بينهم مطلق النار واثنان آخران.
واعتقل تانيس مساء الإثنين بعد مطاردة استمرت لساعات وشلت معظم مناطق رابع أكبر مدينة في هولندا، وأصابت البلاد بصدمة بعد أيام قليلة من مقتل 50 شخصا عندما فتح أسترالي - يكره المهاجرين - النار على مصلين في مسجدين بمدينة كرايست شيرش في نيوزيلندا، خلال صلاة الجمعة.
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