انت الان تتابع أسرة منفذ هجوم هولندا: لا نعلم عنه شيئًا منذ 11 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هجوم هولندا

استبعدت أسرة مرتكب إطلاق النار في أوتريخت الهولندية، الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 5 آخرين، أن تكون دوافع الجريمة إرهابية، وفقا ما نقلت وكالة الأنباء التركية اليوم الثلاثاء، إذ قال مهموت تانيس، عم جوكمان تانيس مطلق النار المولود في تركيا والمعتقل في هولندا، إن «إمكانية أن يكون هجوما إرهابيا محدودة»، مشيرا إلى أن الاعتداء ربما نجم عن «مسائل عائلية»، في المقابل قال شهود العيان، إن المتهم أخرج مسدسا وأطلق النار على سيدة كانت على متن ترام، وأن باقي القتلى والمصابين سقطوا حين حاولوا مساعدتها.

وقال والد المعتقل، محمد تانيس الذي يعيش في مدينة قيصري التركية، في تصريحات صحفية، إنه لا يعلم شيئا عن ابنه منذ أعوام، مضيفًا: «لم أكن على اتصال بابني منذ 11 عاما، وليس لدي أي معلومات عن حالته النفسية خلال الهجوم»، وفقًا لما ذكرته فرانس 24. وألقت الشرطة الهولندية، أمس الإثنين، القبض على المتهم

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