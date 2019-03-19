ميركل تسعى لإتمام خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي

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المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

تسعى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإتمام خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميركل اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر بالعاصمة الألمانية برلين: "سوف أكافح حتى اللحظة الأخيرة للمهلة في يوم 29 آذار/مارس الجاري من أجل أن نصل إلى خروج منظم".

وأشارت إلى أنه من الصحيح أنه لم يعد هناك وقت طويل، إلا أنه لا يزال هناك أيام، وقالت إنها ترى أنها غير قادرة "حاليا" على التصريح عمّا سوف تدعو إليه يوم الخميس القادم خلال قمة الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن ذلك يرتبط بما ستطرحه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وشددت ميركل على ضرورة أن تصرح ماي عن الأمنيات البريطانية، وقالت: "سنحاول اتخاذ رد فعل على ذلك"، وأشارت بالنظر إلى مسألة الحدود الايرلندية إلى أنه تم التفاوض بشأن اتفاقية الخروج، وقالت إنه تمت تكملتها "بشكل أساسي".

وأكدت المستشارة الألمانية أن العلاقات الجيدة مع بريطانيا ستمثل أهمية كبيرة بالنسبة لها بعد إتمام الخروج أيضا.

يشار إلى أنه من المحتمل أن يحدث خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يوم 29 آذار/مارس الجاري، إذا لم توافق دول الاتحاد المتبقية البالغ عددها 27 دولة على طلب بريطاني بتأجيل الخروج.

يشار إلى أن المهلة المنصوص عليها في اتفاقية الاتحاد الأوروبي لخروج بريطانيا ،والمحددة بعامين ، تنتهي في هذا اليوم.