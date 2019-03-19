أمريكا: برنامج إيران الصاروخي يزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط

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قالت مسؤولة أمريكية كبيرة في مجال الحد من التسلح يوم الثلاثاء إن برنامج إيران الصاروخي يزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط ويزيد من مخاطر حدوث ”سباق تسلح إقليمي“.
وقالت يليم بوليت مساعدة وزير الخارجية للحد من التسلح أمام مؤتمر لنزع السلاح يعقد برعاية الأمم المتحدة إن واشنطن ستتصدى بقوة ”لنشر إيران صواريخ باليستية في المنطقة ونقلها أسلحة بصورة غير قانونية“.
وحثت ”كل الدول المسؤولة“ على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي التي تفرض قيودا على نقل التكنولوجيا المتعلقة بالصواريخ إلى إيران.
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