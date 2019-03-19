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رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف يعلن استقالته بعد ثلاثة عقود في السلطة أعلن رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف استقالته بشكل مفاجىء الثلاثاء بعد توليه السلطة على مدى ثلاثين عاما تقريبا في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والغنية بالموارد الطبيعية. وقال نزارباييف (78 عاما) في خطاب متلفز "لقد اتخذت قرار رفض الولاية الرئاسية".

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