الان تتابع التحالف: ميليشيا الحوثي تمنع 4 سفن محملة بالمواد الغذائية من الوصول لميناء الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، منعت 4 سفن محملة بالمواد الغذائية من الوصول لميناء الحديدة.

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