الان تتابع بابا الفاتيكان يرفض استقالة كاردينال فرنسي مدان بالتستر على جرائم تحرش بالأطفال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365 أعلنت دولة الفاتيكان وأسقفية ليون، اليوم الثلاثاء، أن البابا فرنسيس، رفض استقالة كاردينال فرنسي أدين بعدم الإبلاغ عن اتهامات اعتداء جنسي على الأطفال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بابا الفاتيكان يرفض استقالة كاردينال فرنسي مدان بالتستر على جرائم تحرش بالأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.