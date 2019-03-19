شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة: السجن المشدد لـ13 إخوانياً في محافظة الفيوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

أصدرت محكمة جنايات الفيوم (جنوب غرب القاهرة) اليوم (الثلاثاء) حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات على 13 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية؛ لإدانتهم بتخريب مبنى شرطة الأحوال المدنية بمحافظة الفيوم، بإشعال النيران فيه بزجاجات المولوتوف وحيازة أسلحة نارية.

وتعود وقائع الدعوى إلى 17 أغسطس 2014 بدائرة قسم الفيوم، في أعقاب فض اعتصامي «رابعة» و«النهضة» لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة عندما نظم عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية -ومنهم هؤلاء المتهمون- مسيرة أمام مبنى الأحوال المدنية وقطعوا خلالها الطريق وعطلوا حركة المرور، ورددوا هتافات مناهضة لمؤسسة القوات المسلحة وجهاز الشرطة ورفعوا لافتات ضدها، وأطلقوا أعيرة نارية وألقوا حجارة وزجاجات مولوتوف وألعاب نارية على مبنى مصلحة الأحوال المدنية.

كما أطلقت تلك العناصر الإرهابية، الأعيرة النارية في الهواء، وألقوا زجاجة مولوتوف على مبنى الأحوال المدنية، ما أدى إلى حدوث تلفيات به نتيجة اشتعال النيران بهدف إسقاط هيبة الدولة.