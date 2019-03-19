شكرا لقرائتكم خبر عن مختل يقتل 5.. بينهم أمه وأبوه وأشقاوه.. ويصيب 3 في القاهرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

لقي 5 أشخاص حتفهم اليوم (الثلاثاء) في مواجهة بالأسلحة النارية بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة بالقاهرة، وأصيب 3 آخرون من بينهم ضابط شرطة وأمين شرطة بإصابات خطيرة، إثر قيام شخص بإطلاق النار، أثناء القبض عليه داخل منزله بأوسيم، بعدما أصيب بحالة هياج وأطلق النار بشكل عشوائي، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي.

وكانت أجهزة الأمن تلقت إخطارا من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة وسقوط قتلى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين وجود مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين، وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف، بعدما فرضت طوقا أمنيا حول مكان الحادثة، وأطلق المتهم الرصاص على قوات الشرطة، وبادلته القوات إطلاق الرصاص، ما أسفر عن مقتل المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتعيين خدمات أمنية لمنع تجدد الاشتباكات، ونقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وأضافت التحريات أن المتهم أطلق النيران على قوة المباحث فأصاب النقيب عمرو عطيطو، معاون مباحث أوسيم بثلاثة أعيرة نارية فى بطنه، وأصاب أمين شرطة بعيارين آخرين.