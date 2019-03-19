رئيس كازاخستان نور سلطان باييف يستقيل من منصبه بعد 28 عاما فى الحكم

أفادت روسيا اليوم فى خبر عاجل، بأن رئيس كازاخستان نور سلطان باييف، استقال من منصبه، بعد 28 عاماً في الحكم.

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