شكرا لقرائتكم ميليشيا الحوثي تمنع 4 سفن مواد غذائية من دخول الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، أن ميليشيا الحوثي تمنع 4 سفن تحمل مواد غذائية من دخول ميناء الحديدة.

وقال التحالف إنه منح ٢٤ تصريحا جويا و١٥ تصريحا بحريا و٨ تصاريح برية خلال الـ72 ساعة الماضية.

وأمس الاثنين، منعت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الاثنين، رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد، من زيارة ميناء رأس عيسى شمال مدينة الحديدة، غرب اليمن.

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وقال عضو الوفد الحكومي إلى مشاورات السويد، عسكر زعيل، إن ميليشيا الحوثي، منعت رئيس الفريق الأممي لإعادة الانتشار من زيارة استطلاعية إلى ميناء رأس عيسى.

وأضاف زعيل، في تغريدة على حسابه بموقع " تويتر" مساء الاثنين، إن الجنرال الدنماركي غادر الحديدة إلى صنعاء لتقديم شكوى لمحمد علي الحوثي.

وترفض ميليشيا الحوثي، حتى اللحظة، تنفيذ اتفاق السويد المتعلق بالانسحاب من الحديدة وموانئها، في وقت تمارس فيه أنشطة مسلحة تصعيدية لتعطيل الاتفاق برمته.