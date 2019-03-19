شكرا لقرائتكم اليمن.. مقتل قائد فريق زراعة الألغام الحوثية غرب تعز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - لقي أربعة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة زرعتها الميليشيات في وقت سابق بمواقع غربي مدينة تعز.
ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني، عن مصادر ميدانية، "أن عناصر الميليشيا الأربعة قتلوا بانفجار عبوة ناسفة في تبة القاعدة بمنطقة جبل حبشي، زرعتها الميليشيا في وقت سابق".
إلى ذلك استهدفت مدفعية الجيش اليمني، أحد فرق زراعة الألغام التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية بالتبة السوداء شرقي جبل المنعم في جبهة الضباب، غرب تعز.
وأسفر القصف عن مصرع قائد الفريق الهندسي التابع للميليشيات المدعو "أبو ماجد"، ومرافقه المدعو رياض الوازعي، أثناء قيامهم بعملية زرع ألغام جديدة في المواقع ذاتها.
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