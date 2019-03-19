رسالة في سيارة ترجح "دافع الإرهاب" بهجوم أوتريخت

وخلف حادث إطلاق النار مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.
وقالت النيابة العامة والشرطة في بيان إن فرضية "الدافع الإرهابي باتت جدية بناء على رسالة عثر عليها في السيارة التي هرب فيها المشتبه به وأمور أخرى كما وطبيعة الوقائع".
وأضافا أن الاحتمالات الأخرى قيد التحقيق أيضا.
كما ذكر الادعاء أن التحقيقات لم تشر حتى الآن إلى أن المشتبه به الرئيسي (37 عاما)، الذي اعتقل بعد ساعات من هجوم الاثنين، كان يعرف أيا من ضحاياه.
وأضاف أن سلاحا صودر عند اعتقاله.
وكان أحد المدعين قال في وقت سابق إن الهجوم قد يكون "لأسباب عائلية".
ووقع إطلاق النار في حي كانالينيلاند الهادئ، الذي يعيش فيه عدد كبير من المهاجرين.
ويصل عدد سكان أوتريخت إلى 340 ألفا تقريبا، وحوادث إطلاق النار نادرة هناك، مثلما هو الحال في باقي أنحاء هولندا.
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