دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA أفادت الشرطة الثلاثاء أن مهاجما طعن بسكين مدرسا وثلاثة عاملين بمدرسة في أوسلو. وأضاف المصدر نفسه أنها اعتقلت المهاجم وأن دافعه لم يتضح على الفور. وذكرت وسائل إعلام نرويجية أن الجرحى الأربعة، وجميعهم يعملون بالمدرسة، نقلوا إلى المستشفى وأن إصاباتهم طفيفة. تتابعون على يورونيوز أيضا:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة النرويجية: مهاجم يطعن أربعة من العاملين بمدرسة في أوسلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.