ةكتب: رضوى هاشمأ
علنت وزارة البيئة، عن احتفاءها بساعة الأرض من العاصمة الإدارية الجديدة بإطفاء انوار المعالم الرئيسية بها "مسجد الفتاح العليم، وكنيسة قيامة المسي، ومركز المؤتمرات، وفندق الماسة"، وذلك في تمام الثامنة والنصف يوم الـ30 من مارس الجاري.
يأتي ذلك تزامنا مع الحدث العالمي، وسيجرى إغلاق أضواء عدد من المعالم الأثرية والسياحية منها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، إضافة إلى إطفاء الأنوار بعدد من المعالم السياحية المهمة بالمحافظات المصرية، ومنها القلعة والأهرامات وأبو الهول ومكتبة الإسكندرية...
كانت هذه تفاصيل خبر في "يوم الأرض".. إطفاء أنوار كنيسة ومسجد "العاصمة الإدارية" لمدة ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.