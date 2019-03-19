في "يوم الأرض".. إطفاء أنوار كنيسة ومسجد "العاصمة الإدارية" لمدة ساعة

ةكتب: رضوى هاشمأ

علنت وزارة البيئة، عن احتفاءها بساعة الأرض من العاصمة الإدارية الجديدة بإطفاء انوار المعالم الرئيسية بها "مسجد الفتاح العليم، وكنيسة قيامة المسي، ومركز المؤتمرات، وفندق الماسة"، وذلك في تمام الثامنة والنصف يوم الـ30 من مارس الجاري.

يأتي ذلك تزامنا مع الحدث العالمي، وسيجرى إغلاق أضواء عدد من المعالم الأثرية والسياحية منها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، إضافة إلى إطفاء الأنوار بعدد من المعالم السياحية المهمة بالمحافظات المصرية، ومنها القلعة والأهرامات وأبو الهول ومكتبة الإسكندرية...