مصادر عن حادث هولندا:المتهم مدمن هروين ومغتصب وشقيقه يقاتل فى الشيشان

ترجمة: أحمد أبو عقيل

يمتلك جوكمن تي، البالغ من العمر 37 عامًا المشتبه به في قتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين في إطلاق نار ترام بمدينة أوتريخت أمس الاثنين، سجلا إجرامي كبيراً، ومع أن جيرانة يقولون إن متهور ولكن لا يعتقدون بأنه إرهابي، مؤكدين أن مشاكل العلاقة كانت وراء إطلاق النار وليس الدين.

وفقا لأنجيليك، الضحية في قضية الاغتصاب التي مثل تي، بسببها أمام المحكمة لحضور جلسة استماع شكلية قبل أسبوعين ، قالت إن تصرفاته. يوم الاثنين "لا علاقة لها بالدين أو الإسلام، مضيفة أن إنه مجنون ، ومتعاطي مخدرات.

وأشارت أنها أبلغت الشرطة من قبل إنه ليس إرهابيًا ، لكنه مختل عقليا، مشيرة إلى أنها شعرت من استهدافها بعد ذلك.

قالت أنجيليك أنها تربطها علاقة جنسية مع تي، لمدة ثماني سنوات ، حتى اغتصبها في عام 2017، وأكدت أنه كان رهن الاحتجاز مؤخرًا بسبب انتهاك شروط الإفراج المشروط عنه ، لكن تم إطلاق سراحه مرة أخرى في الأول من مارس.

ألقي القبض على ت. في منزل في أودينورد ، بالقرب من وسط أوتريخت ، بعد مطاردة طويلة مساء الاثنين. يُشتبه في أنه أطلق النار على الترام ، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5. رينك تيربسترا ، مدرب في اتحاد كرة القدم DESTO في ليسدشي رين ، وروس فيرشور ، موظف في مطعم الوجبات الخفيفة في كواليتاريا البالغ من العمر 19 عامًا. فيانين ، هما من الأشخاص الذين قتلوا في إطلاق النار.

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وقال أحد السكان المحليين "لقد نشأت معه في كانالينين، إنه واحد من ثلاثة أشقاء، في وقت ما ضل طريقه واتجه للمخدرات والهيروين.

وقال جار آخر لشأ معه:" لقد كان معروفًا منذ سنوات بسرقة الدراجات ولم يدخل المسجد. خلال السنوات الماضية وبدأ يتعاطى أنواع خطيرة من المخدرات مثل الهروين.

وأكد جار أخر لـ تي، أن الأمور ذهبت أبعد من ذلك بالنسبة للرجل بعد أن انفصل عن زوجته قبل عامين وقالوا في بعض الأحيان إنه كان يعيش في بعض الأحيان كمسلم متدين ، وفي أحيان أخرى كان يشرب ويحتفل.

وكشف مصادر في قناة كانالينيليلاند أن عائلة تي تتبع الدعوة السلفية، التي تأسست في ألمانيا في التسعينيات، تم تسليم زعيم دولة الخلافة إلى تركيا حيث حُكم عليه بالسجن 17.5 عامًا.

وفقًا لمصادر NOS ، فإن شقيق تي نشط في هذه الحركة ويقاتل في الشيشان.