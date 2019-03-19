اشار النائب اللواء جميل السيد في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي الى ان "‏الإجتماع في مجلس النواب للجنة الأشغال عن تلوث الليطاني"، مضيفا:"كان مدعو للاجتماع خمسة وزراء ‏ثلاثة أرسلوا مندوبين وإثنان لم يحضرا ولم يعتذرا وألغيت الجلسة"، معتبرا ان "‏الوزير هو شخص مكلف من النواب بإدارة شؤون الناس وما أهم من الليطاني؟". وختم السيد قائلا:"حضر النواب وغاب الوزراء!‏لو حفلة غداء،‏ما غابوا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيد: ‏الوزير هو شخص مكلف من النواب بإدارة شؤون الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.