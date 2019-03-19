وفد ايطالي تابع مشروع توسعة الحديقة العامة في بلدة حارة صيدا

زار وفد ايطالي، القصر البلدي لحارة صيدا والتقى رئيس البلدية سميح الزين ثم عقد اجتماع عمل تم خلاله عرض مراحل مشروع توسعة الحديقة العامة في البلدة والذي تشرف عليه مؤسسة "تشزفي" الايطالية ويموله "مكتب التعاون الايطالي" في لبنان بكلفة 195 الف يورو.

ويُنفَذ المشروع الذي انطلق في الرابع من شهر شباط المنصرم بالتعاون مع بلدية حارة صيدا ومركز الخدمات الانمائية في البلدة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية ويعمل فيه قرابة 280 عاملا موزعين على جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية ومقسمين على اربع مجموعات، كل مجموعة تضم حوالي السبعين عاملا يعملون مداورة على مدى 36 يوما لكل مجموعة ويتوقع ان ينجز في اواخر حزيران من العام الحالي.

تراس الاجتماع نائب رئيس البلدية حسن السيد صالح في حضور اعضاء البلدية السادة: الحاج احمد جبيلي ومحمد الزين وعماد جابر. وعن الجانب الايطالي رئيس "مكتب التعاون الايطالي" في لبنان كورادو دي ديو ومساعدته السيدة ماري هيلين قصارجيان وعن "تشزفي" منسق المشروع كلاوديو موغيانو والاعضاء السيدة اوديت هاشم وكلاوديو اوريولو وعن وزارة الشؤون الاجتماعية مدير مركز الخدمات في حارة صيدا الاستاذ محمد سعد ومنسقة البرنامج الوطني للدفع النقدي "كاش فوروورد" السيدة ميراي رحمة وعن جمعية بيئتنا السيدتان كارول صليبا وريما سرور والسيد داني شرباتي ومهندس المشروع الاستاذ بلال مملوك.

منسق المشروع موغيانو قدم عرضا مسهبا لما آلت اليه ورشة العمل القائمة في الحديقة والجوانب المنجزة منها لغاية اليوم مشيرا الى ان المشروع يساهم في دينامية الاستقرار الاجتماعي ومرونته.

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وشكر نائب رئيس البلدية الوفد الايطالي على مبادرته المهمة في خلق فرص عمل للبنانيين وغيرهم من المقيمين في البلدة من سوريين وفلسطينيين داعيا الى تنفيذ مشاريع اخرى تصب في خانة التنمية وتطوير البنى التحتية للبلدة مثمنا حسن التعاون بين مختلف الاطراف المشاركة في المشروع.

ولفت عضو البلدية الحاج الجبيلي الوفد الايطالي الى حاجة البلدة لتمويل مشروع للصرف الصحي تنوي البلدية تنفيذه ووعد الوفد بدراسة الموضوع.

ثم زار الجميع الحديقة العامة واطلعوا ميدانيا على سير العمل بها.