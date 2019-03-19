الحوت: طيران الشرق الأوسط دفع 100 مليون دولار على إصلاح مطار بيروت

أكد رئيس مجلس إدارة "طيران الشرق الأوسط" محمد الحوت أن "الكلام عن أسعار بطاقات السفر في طيران الشرق الأوسط مبني على شعور أكثر من ما هو مبنيٌ على أرقام، والذي يحدد عامل الأسعار هو عامل المنافسة"، مشيراً إلى أن "هناك أجواء مفتوحة ومطبقة في مطار بيروت الدولي والشائعات التي تتحدث عكس ذلك ليست بالصحيحة".
وخلال جلسة لمؤتمر "نحو سياحة مستدامة" في "السي سايد" عند الواجهة البحرية لبيروت، لفت الحوت إلى أن "ما حصل في مطار بيروت الدولي حذرنا منه في وقت سابق، وطيران الشرق الأوسط دفع 100 مليون دولار على إصلاح المطار ولو اننا انتظرنا الدولة لتوقف عمل المطار"، مشدداً على أن "لبنان لا يقوم بلا السائح الخليجي وأساسه السائح السعودي لهذا لا تضيعوا البوصلة".
واعتبر الحوت "أننا إذا إستمرينا بالتعامل مع البيئة بالطريقة الحالية فلا سياحة في لبنان مع وجود المكبين".
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