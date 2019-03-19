وديع كنعان دعا القوى السياسية لحفظ الاستقرار السياسي من أجل السياحة

دعا رئيس لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وديع كنعان في مؤتمر "نحو سياحة مستدامة" خلال تلاوة توصيات المؤتمر جميع القوى السياسية إلى "حفظ الاستقرار السياسي من أجل السياحة وتشجيعها وتنفيذها"، مشيراً إلى "ضرورة انشاء هيئة تنشيط السياحة عبر اقراراها في مجلس الوزراء".

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