جنبلاط: قداس المغفرة والتوبة في دير القمر يتجسد بحضور عائلات الشهداء

إعتبر رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن " نجاح قداس المغفرة والتوبة في دير القمر بأبعاده المستقبلية التي نتطلع اليها يتجسد بضمان حضور كل عائلات الشهداء الابرار الذين سقطوا في ذلك اليوم المشؤوم عندما ارتكبت جريمة اغتيال كمال جنبلاط"، مضيفا:"نقول هذا كي لا يطغى على الاحتفال حضور الشخصيات والمرافقات على حساب اصحاب العلاقة".

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