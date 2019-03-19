شهيب عرض مع سفيرة كندا برامج التعاون التربوي وتوسيع إطار المنح

إجتمع وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب مع سفيرة كندا في لبنان إيمانويل لامورو على رأس وفد من السفارة، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ومستشار الوزير صلاح تقي الدين ومستشار الوزير لشؤون التنمية الدكتور وئام بو حمدان، وتناول البحث موضوع التعاون التربوي بين البلدين على المستويات كافة، وتم إجراء عرض شامل وموسع لهذا التعاون.
كما تم التأكيد من الجانبين على مضمون برنامج التعاون التربوي القائم والعمل على تطويره. وبحث الجانبان في موضوع برنامج المنح الجامعية المقدم من الدولة الكندية، وآلية تطويره وتوسيع إطار الطلاب المستفيدين منه.
ودرس المجتمعون برنامج معاهدات التوأمة بين جامعات كندية وجامعات لبنانية، وتم تأكيد "العمل المشترك ليصار إلى توسيع إطار هذه المعاهدات لكي تشمل عددا أكبر من المؤسسات الجامعية".
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