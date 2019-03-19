وفد من قيادة حركة أمل زار الجمعية الخيرية الإسلامية في صور

زار وفد من قيادة حركة "أمل" في إقليم جبل عامل، الجمعية الخيرية الإسلامية في صور، ضم المسؤول التنظيمي للإقليم المهندس علي اسماعيل، المسؤول الثقافي الشيخ ربيع قبيسي والمسؤول الإعلامي علوان شرف الدين، رئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق ونائب المسؤول التنظيمي للمنطقة الأولى حسن الدر، وكان في استقبالهم رئيس الجمعية الدكتور خليل جودي وأعضاء الهيئة الإدارية.

وتحدث اسماعيل عن سير حركة "أمل" على خطى الإمام موسى الصدر "في اعتبار لبنان وطنا نهائيا لكل أبنائه، وأنه لم يكن لديها في أي يوم من الأيام توجه لتغيير وجه أو ثقافة أو دور منطقة أو مدينة"، مشيراً الى أن "التنوع الموجود في مدينة صور والذي حافظت عليه حتى اليوم كان بجهود الجميع، خصوصا حركة أمل، حيث أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري البعد المدني والروحي والعائلي أكثر من البعد السياسي".