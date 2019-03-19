محافظ جبل لبنان اطلع على مشاريع قيد التنفيذ في قضاء المتن

جال محافظ جبل لبنان محمد مكاوي في بعض مناطق قضاء المتن مطلعا على بعض المشاريع الحيوية في القضاء والتي هي قيد التنفيذ ولاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الخدمات العامة وازمة السير وقد رافقه في الجولة، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الهندسية انطون سعيد.

ولفت مكاوي الى اننا "نقوم بجولة تتعلق بمشاريع تنفذ في المتن للاطلاع ميدانيا عليها ولنستمع الى آراء رؤساء البلديات المعنية بهذه المشاريع والى المشاكل التي يعانون منها".