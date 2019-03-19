شبيب افتتح سوق الأزهار: ستنتقل هذه السوق الموقتة قريبا إلى مقرها الدائم

افتتح محافظ بيروت القاضي زياد شبيب "سوق الأزهار والشتول" السنوي، بدورته الـ 12، في الكرنتينا - مقابل "فوروم دو بيروت"، بدعوة من نقابة مزارعي الأزهار والشتول، في حضور صاحب "الفوروم دي بيروت" إيلي زرد أبو جودة، أعضاء نقابة مزارعي الأزهار والشتول، عدد من المخاتير والمهندسين وأصحاب المحال .

ولفت شبيب إلى "أهمية هذه المناسبة كونها باتت محطة سنوية ومشرقة تتم من خلالها افتتاح فصل الربيع"، مشيراً إلى "السوق الدائم للأزهار والشتول"، قائلا: "قريبا، ستنتقل هذه السوق الموقتة مباشرة إلى مقرها الدائم".

وتطرق إلى "حملة التشجير والمساحات الخضراء، التي نفذتها بلدية بيروت وما زالت تنفذها بشكل غير مسبوق في كل الوسطيات والحدائق"، قائلا: "إن البلدية هذا العام بادرت إلى تسجيل نفسها كالزبون الأول أو الأكبر لدى المزارعين والنقابة، لا سيما أنها طلبت منهما كمية كبيرة من شتلة الجيرانيوم لكونها زهرة بيروتية بامتياز، فتسلمت دائرة الحدائق الدفعة الأولى التي تبلغ حوالى 10 آلاف شتلة و زرعت، ونحن في انتظار الدفعات المتبقية".

أضاف: "أردنا تشجيع المزارعين وأعضاء النقابة وتوجيه رسالة إلى أهل بيروت تؤكد أن هذه الشتلة وغيرها من الأزهار البيروتية الأصيلة والتراثية يجب أن تلازم كل البيوت والحدائق والشرفات وبهذا الشكل، نستطيع أن نبدأ بإعادة الوجه الحقيقي لبيروت، الذي بات يغلب عليه طابع الأبنية و الإسمنت، أكثر من المساحات الخضراء و الأزهار".