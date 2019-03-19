وفد من حزب الخضر زار جريصاتي وتابع معه شؤونا بيئية

اعلن "حزب الخضر اللبناني" في بيان، أن "وفدا من الحزب برئاسة رئيسه توفيق سوق، زار وزير البيئة فادي جريصاتي في مكتبه في الوزارة، وقدم اليه مذكرة تضمنت مشاكل البيئية في لبنان واقتراح الحلول لها، وبخاصة ملف النفايات وضرورة إعتماد لامركزية النفايات وإعطاء البلديات دورها في الجمع وإعتماد الفرز من المصدر والتدوير، ثم التسبيخ والطمر الصحي في المقالع والكسارات وإستخراج الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية، مع إستبعاد التخلص من النفايات باستعمال المحارق".

وتضمنت المذكرة قضية تغير المناخ وإنعكاساتها السلبية على الإقتصاد والصحة على مختلف نواحي الحياة، وضرورة التزام لبنان الاتفاقات الدولية وما تعهد به من تخفيف لإنبعاثاته بعد توقيعه ومصادقته على إتفاقية تغير المناخ الأممية ووضع الإستراتجيات المطلوبة لتنفيذها".

وتطرق الوفد الى "موضوع السدود والى سد بسري المنوي انشاؤه رغم معارضة الأهالي واهل الاختصاص، وكذلك طلب معالجة آثار محطات الصرف الصحي المتوقفة عن العمل والتي أصبحت مصدرا للتلوث في محيطها والتسبب بأضرار صحية وبيئية".

وطالب الوفد بـ"إقرار المراسيم التطبيقية للقوانين الصادرة والتشدد في تطبيق القوانين النافذه للحفاظ على ثروة لبنان الطبيعية وسمعته في العالم، ووضع الوفد الوزير في مشاركة "حزب الخضر اللبناني" في اتحاد أحزاب الخضر العالمي، عضوا كامل العضوية، "خدمة لقضايا البيئة ولبنان".