بولتون: يتم النظر في جميع الخيارات حول فنزويلا

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، في حديث لقناة FOX Business، تعليقا عما إذا كانت أميركا ستقوم بعمليات في فنزويلا "لتسريع مغادرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو"، أن "هناك الكثير من الأشياء التي تحدث، من الواضح أنني لا أريد التحدث عنها بوضوح، لقد قالها الرئيس الأميركي ترامب بوضوح، ويجب على مادورو أن يسمعها مرة أخرى، ويتم النظر في جميع الخيارات".
وأوضح بولتون أن "كل ما يمكنني قوله هو أنني قضيت الكثير من الوقت في العمل على هذا".
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