وزير ايراني: طهران تكرس اهتمامها بتطوير العلاقات مع الصين

أفاد وزير الشؤون الاقتصادية والمالية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية فرهاد دجبسند بأن "الحكومة الإيرانية تكرس اهتمامها بتطوير وتعزيز وتوسيع علاقاتها مع الصين"، مشيرةً إلى أنه "في هذا الإطار فان قائد الثورة الإسلامية ورئيس الجمهورية، يؤكدان وبشكل خاص على أهمية العلاقات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية مع الصين".
وثمن استضافة الصين لاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، مشيراً إلى إن "التنظيم المستمر للجنة المشتركة يعكس جهود البلدين لتنفيذ البرامج الاقتصادية الثنائية".
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