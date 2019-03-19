أكّد رئيس الحكومة التشيكية أندريه بابيش، أنّ "من مصلحة أوروبا حلّ الأزمة في سوريا، وأن يسود الأمن والاستقرار فيها كي يتمكّن النازحون السوريون من العودة إلى وطنهم".
ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "الوضع في سوريا يجب أن يحلّ وأن تنتهي الحرب وتبدأ عملية إعادة الإعمار وعودة الناس إلى بيوتهم"، مشدّدًا على أنّ "هذا الأمر يتطلّب التعاون مع الحكومة السورية"، مركّزًا على أنّه "طرح موضوع الأوضاع في سوريا خلال محادثاته الأخيرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض لأنّه مهتمّ بالأمر من الناحية الانسانية".
وبيّن بابيش أنّ "براغ يمكن أن تكون المكان المثالي لاستضافة لقاء بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير لإجراء محادثات حول حل الأزمة في سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الحكومة التشيكية: من مصلحة أوروبا أن يسود الأمن في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.