رئيس الحكومة التشيكية: من مصلحة أوروبا أن يسود الأمن في سوريا

أكّد رئيس الحكومة التشيكية أندريه بابيش، أنّ "من مصلحة أوروبا حلّ الأزمة في سوريا، وأن يسود الأمن والاستقرار فيها كي يتمكّن النازحون السوريون من العودة إلى وطنهم".

ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "الوضع في سوريا يجب أن يحلّ وأن تنتهي الحرب وتبدأ عملية إعادة الإعمار وعودة الناس إلى بيوتهم"، مشدّدًا على أنّ "هذا الأمر يتطلّب التعاون مع الحكومة السورية"، مركّزًا على أنّه "طرح موضوع الأوضاع في سوريا خلال محادثاته الأخيرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض لأنّه مهتمّ بالأمر من الناحية الانسانية".

وبيّن بابيش أنّ "براغ يمكن أن تكون المكان المثالي لاستضافة لقاء بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير لإجراء محادثات حول حل الأزمة في سوريا".