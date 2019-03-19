اخبار العالم

مواطن مصري يرتكب مذبحة في الجيزة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ارتكب مواطن مصري مذبحة في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، بعدما أطلق النار على عائلته، وخرج في الشارع وأطلق النار على المارة.

وذكرت صحيفة الوطن المصرية أن قوات الشرطة قتلت الشاب بعد تبادل إطلاق النار، وتم نقل المصابين لمستشفيات الشرطة وقصر العيني وأوسيم المركزي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواطن مصري يرتكب مذبحة في الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى