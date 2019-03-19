مواطن مصري يرتكب مذبحة في الجيزة

ارتكب مواطن مصري مذبحة في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، بعدما أطلق النار على عائلته، وخرج في الشارع وأطلق النار على المارة.
وذكرت صحيفة الوطن المصرية أن قوات الشرطة قتلت الشاب بعد تبادل إطلاق النار، وتم نقل المصابين لمستشفيات الشرطة وقصر العيني وأوسيم المركزي.
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