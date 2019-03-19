معاريف: إسرائيل تنظر بعين من القلق لسلاح بحري مصري جديد

أفادت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية إن "المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تنظر بقلق بالغ لاستلام مصر غواصتين حربيتين من ألمانيا، لأن ذلك سيشكل تحديا جديا للجيش الإسرائيلي في المستقبل"، مشيرةً إلى أن "الغواصات الألمانية الجديدة المباعة لمصر ستتحدى البحرية الإسرائيلية في المستقبل وتؤدي لاختلال في الميزان العسكريط.

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