بوتين يجري اتصالا هاتفيا برئيس كازاخستان عقب قرار تنحيه

اتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس كازاخستان نور سلطان نزاربايف عقب قرار تنحيه.

وكان نزاربايف أعلن عن استقالته من منصبه، في خطاب متلفز بثه التلفزيون الرسمي في البلاد، معلناً أنه سيبقى رئيساً لمجلس الأمن القومي في البلاد.

وتولى نزارباسف (78 عاماً) رئاسة كازاخستان لأول مرة في 24 نيسان 1990 وأعيد انتخاهب عام 1991 و 1999. وأعيد انتخابه لفترة أخرى مدتها سبع سنوات في عام 2006، وكذلك مرة أخرى في نيسان 2011، مع أكثر من 90 بالمئة من الأصوات. وفي انتخابات نيسان 2015، حصل على أكثر من 97 بالمئة من الأصوات.