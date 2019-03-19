"هيومن رايتس" تطالب القاهرة بالكشف عن مكان ناشط سياسي مفقود

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات المصرية بـ"بذل جهود جادة لكشف مكان مصطفى النجار، الناشط السياسي والبرلماني السابق المفقود منذ نحو 5 أشهر"، مشيرةً إلى أنه "يعتبر إنكار السلطات المصرية القبض على مصطفى النجار، والغياب الواضح للاهتمام بتحديد مكانه، مصدر قلق بالغ".

ولفتت إلى أن "السلطات المصرية عليها أن تبدأ العمل فورا مع عائلة النجار لحل هذه القضية"، مشيرةً إلى أنه "يمكن للسلطات المصرية أن تتحرك بسهولة لمحاولة تحديد مكان مصطفى النجار"، منتقدة "عدم العثور على سياسي معروف مفقود".