العاهل السعودي يطلق مشاريع ترفيه بقيمة 23 مليار دولار بالرياض

ذكرت مصادر إعلامية سعودية أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أطلق أربعة مشاريع ترفيهية في العاصمة الرياض قيمتها 86 مليار ريال أي 23 مليار دولار. وتشمل المشاريع متنزهًا ومضمارًا رياضيًا ومركزًا للفنون.

كما أمر الملك سلمان بإطلاق اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أحد الطرق الرئيسية بالعاصمة.