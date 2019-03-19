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العاهل السعودي يطلق مشاريع ترفيه بقيمة 23 مليار دولار بالرياض

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ذكرت مصادر إعلامية سعودية أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أطلق أربعة مشاريع ترفيهية في العاصمة الرياض قيمتها 86 مليار ريال أي 23 مليار دولار. وتشمل المشاريع متنزهًا ومضمارًا رياضيًا ومركزًا للفنون.

كما أمر الملك سلمان بإطلاق اسم ولي العهد الأمير على أحد الطرق الرئيسية بالعاصمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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