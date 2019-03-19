انهيار عقارين في الإسكندرية وإنقاذ 6 أشخاص

أنقذت قوات الحماية المدنية المصرية في محافظة الإسكندرية ستّة أشخاص من تحت أنقاض منزلين انهارا في شارع الشيخ البنا بمنطقة ميدان المساجد في الإسكندرية.

وتبين بعد المعاينة أنه انهيار عقار قديم مكون من طابقين خاليين من السكان أمام رقم 25 بشارع البنا، ما تسبب في انهيار أجزاء من عقار آخر ملاصق له مكون من طابقين ومشغول بالسكان.

ولم يسفر الحادث عن أي وفيات أو إصابات، حيث كان قد صدر قرار بإزالة العقارين منذ عام 2015.