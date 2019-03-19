أدرعي: الجيش الإسرائيلي سيغلق الضفة الغربية 4 أيام

أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "الجيش الإسرائيلي سيقوم بفرض إغلاق عام في منطقة الضفة الغربية، وإغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال فترة عيد المساخر اليهودي لمدة أربعة أيام حتى ليل السبت - الأسحد، وسيتم السماح لعبور بعض الحالات".

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