الحشد الشعبي: العراق لن يكون عبداً لأميركا كالسعودية

دعا الحشد الشعبي، الحكومة العراقية الى "الرد على تصريحات وزارة الخارجية الاميركية، مؤكدا أن "العراق لن يكون عبداً لأميركا كالسعودية"، مشيراً إلى أنه "يضمن في تشكيلاته جنود من جميع المكونات العراقية، ولا يقتصر على الشيعة او السنة والتركمان فقط".

ولفت إلى أن "اتهام اميركا للحشد بالطائفية، واحدا من سلسلة الاتهامات التي توجهها واشنطن للحشد بعدما أفشل مشروعها ومخططها الاجرامي في العراق والمنطقة"، موضحاً أن "واشنطن تريد ان تستعبد العراق كما عملت مع السعودية، لكنها متوهم فالعراق لا يشبه غيره في المنطقة ولن يكون عبدا بيد اميركا".

وبين أن "على الحكومة العراقية الرد على التصريحات الاميركية المستفزة وتهجماتها على الحشد الذي يعد جزء من المنظومة العسكرية العراقية".